У місті лишається близько 10% населення.

В Сєвєродонецьку на сьогодні склалися важкі умови для проживання людей, оскільки місто зруйноване, відсутнє водопостачання.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram.

"Сьогодення Сєвєродонецька: замість сучасних лікарень, шкіл та спортивних арен - технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор", - написав він.

Гайдай наголосив, що незадовго до повномасштабного наступу РФ у місті очікували на відкриття сучасного спортивного комплексу, лікарні.

"Допоки не прийшли русняки і не почали руйнувати затишний Сєвєродонецьк. "Визволили" його від життя. Бо з понад 100 тисяч населення зараз там залишилось приблизно 10 відсотків. Хтось на окупантів чекав, багатьом просто діватися було нікуди. Півтора місяця росіяни обіцяють світле життя в розбитому ними же місті. Але не можуть налагодити елементарне - відремонтувати світло та газ, підготувати Сєвєродонецьк до опалювального сезону", - розповів очільник області.

За його словами, черговому очільнику окупаційної влади міста Моргунову це незрозуміло - на його "малой родине" холодна вода подається погодинно вже 30 років 30, а опалюють будинки там дровами.

"У Сєвєродонецьку пішли простішим шляхом. Навіщо ремонтувати систему водозабезпечення? Є цистерни з технічною водою, які облаштували по місту. Та що робити взимку, коли температура сягне нуля? Кригу їсти?" - запитав він.

Гайдай також повідомив, що у місті окупанти встановили душові намети, черга до яких - три місяці наперед.

"Щоправда, є телебачення. Не кабельне - пересувне. Лише з однією пропагандою. Ані улюблених серіалів, ані футболу. Хочеш подивитись російські "новини" - побігай за авто з телевізором. От ніхто і не бігає. З кожним тижнем Сєвєродонецьк перестрибує через століття. В зворотному напрямку, на жаль", - резюмував глава Луганської ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Рубіжному окупанти почали ховати людей, яких вони вбили навесні.

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