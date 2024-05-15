Генерал Мельник: На Харківщині точаться важкі бої, ЗСУ відійшли на деяких ділянках

За його словами, наразі триває відбиття трьох атак противника.

На Харківському напрямку точаться "важкі бої". Російські війська продовжують наступ з землі та з повітря.

"Важкі бої тривають", - повідомив командувач силами оборони міста Харкова генерал Сергій Мельник, передає CNN.

"На окремих ділянках, поблизу Вовчанська та Лук’янців, українські захисники були змушені відійти на більш вигідні позиції, щоб ефективніше задіяти свої сили та захистити регіон від наступу", - додав Мельник. Відео дня

Українські війська відбили 11 атак і стримують просування Росії на Липці з боку Глибокого і Лук'янців і на Вовчанськ з боку Шебекіно (Росія). Наразі тривають ще три атаки. Внаслідок російського авіаудару по Харкову було поранено 24 людини, у тому числі 4 дітей, і пошкоджено житлові будинки. В результаті нападу також загинула одна людина.

"14 травня на вулиці міста ворожий безпілотник впав на житловий будинок, загинула 80-річна жінка. Ще одна людина загинула в селі Хатище", - повідомив командувач оборони міста.

У Міноборони Росії у вівторок заявили, що "звільнили" населений пункт Бугроватка Харківської області та "розгромили живу силу і техніку" ЗСУ у Веселому, Вовчанську та Липцях.

Ситуація на Харківщині залишається складною: важливі новини

За інформацією військового аналітика Bild Юліана Рьопке, російські війська увійшли в північну частину Вовчанська Харківської області, бої там тривають у районі м'ясокомбінату.

На думку військового експерта Івана Киричевського, задум російських окупантів в їхньому наступі в Харківській області в головній частині зірваний.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України на Харківському напрямку, повідомив в ефірі телемарафону Назар Волошин – речник ОСУВ "Хортиця".

"Дещо ситуацію стабілізовано. Наразі оперативна ситуація там залишається складною, вона динамічною вздовж усієї прикордонної смуги", - сказав він.

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