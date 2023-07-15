Звільнення російського генерал-майора Івана Попова за критику міноборони РФ привертає увагу до серйозного незадоволення багатьма офіцерами вищим військовим керівництвом.

У Російській Федерації, як країні окупанта, що веде загарбницьку війну проти України, стає дедалі більшою проблемою критика підлеглими вищого військового керівництва. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

"Росія регулярно звільняє командирів від початку вторгнення в Україну, але усунення генерал-майора Івана Попова від командування 58-ю загальновійськової армії виокремлюється, бо очевидно, що його усунули за висловлення стурбованості, а не за будь-яку імовірно незадовільну роботу", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що стався витік відеозапису, призначеного для його підлеглих військових, на якому Попов виступив з різкою критикою керівництва російського міністерства оборони, яке він звинуватив у "завданні удару по нам з тилу, жорстко обезголовлюючи армію у найбільш складний і напружений момент".

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"Коментарі Попова привертають увагу до серйозного незадоволення багатьох офіцерів, які, імовірно, що затаїли його щодо вищого військово керівництва. Ці скарги здебільшого перегукуються зі скаргами власника групи "Вагнер" до його заколоту у червні 2023 року", - повідомляє розвідка.

"Імовірно, що безпосередня критика з боку підлеглих стає дедалі більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника генерального штабу Валерія Герасимова", - йдеться у повідомленні.

Генерал Попов - що відомо про звільнення топ-військового РФ

Цього тижня стало відомо, що командувача 58-ю армією генерал-майора Івана Попова відсторонили від посади після доповіді начальнику російського Генштабу Валерію Герасимову.

Сам командувач 58-ю армією країни-агресора стверджує, що причиною стало те, що він доповів начальству про складну ситуацію в Запорізькій області, в боях за яку бере участь армія.

Все це відбувається на хвилі масової чистки у російській армії пісдя заколоту Євгена Пригожина. За даними Інституту вивчення війни, станом на 13 липня було відсторонено 15 офіцерів, з них 13 затримували для допитів.

Відсторонення ж Попова, на думку аналітиків, найімовірніше, матиме негайний, але незначний вплив на російські сили в Україні. Звільнення Попова і повідомлення про скарги на відсутність ротації військ, за словами експертів, ще раз підтверджують, що російська оборона в Україні слабка.

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