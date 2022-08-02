За словами експерта, США усвідомлюють ризики, тому активізували підтримку України.

Наразі Росія розглядає три варіанти застосування тактичної ядерної зброї в Україні. США та союзники намагаються уникнути такого сценарію, тому останнім часом активізували зусилля щодо підтримки України.

Про це заявив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Озвучувалося кілька можливих причин застосування ядерної зброї Росією. Це небезпека для самої РФ, якщо Кремль буде зазнавати поразки в Україні, якщо виникне загроза особистого знищення Путіна. Тому США взяли курс на відкладення війни до весни. Повільно воювати, але не нарощувати ескалацію, щоб не спровокувати росіян на застосування ядерної зброї", - заявив Романенко.

За його словами, визнання Росією окупованих територій своїми загострить ситуацію, оскільки Україна з цим не погодиться. Це може спровокувати Росію до застосування ядерної зброї.

Якщо Росія визнає нові окуповані території України своїми, то це загострить ситуацію, тому що ми з цим не погодимося. Це може призвести до застосування росіянами тактичної ядерної зброї. Тому, схоже, США вирішили нам активно допомагати, щоби цього "приєднання" не відбулося. Ми бачимо, як останні один-два тижні більш активно надходить військова допомога. Але це можна було робити заздалегідь, на випередження. Вони постійно спізнюються. Для нас це обертається загибеллю цивільних та військових", - підсумував генерал.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент Російської Федерації Володимир Путін здивував несподіваною заявою щодо ймовірності розв'язання ядерної війни. За його словами, переможців у такому протистоянні не буде.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю. Пізніше він знову не виключив таку можливість, однак у МЗС РФ заявили, що ядерну зброю використовувати не будуть.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: