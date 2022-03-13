Супротивник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб, зазначили у Генштабі Збройних сил України.

Російські війська на окупованій українській території роблять обшуки серед місцевого населення та перевдягаються в форму Збройних сил України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 06.00 у соціальній мережі Facebook.

"Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб", - йдеться у повідомленні.

"В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України", - наголошується у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях українською армією, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися до України.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.

13 березня стало відомо, що вибухи вперше пролунали у Львівській області - супротивник здійснив авіаудар по Яворівському полігону.

Ворогу вдалося захопити невелику частину української території.

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