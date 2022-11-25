У воєнній розвідці зауважують, що без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони закликали іноземні компанії припинити виробництво чипів з підтримкою супутникової системи ГЛОНАСС, завдяки якій РФ направляє ракети на Україну.

На цьому наголошується у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи.

"Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС був створений в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста", - йдеться у повідомленні.

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Водночас зауважується, що в російській навігаційній системі є слабке місце - ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії.

"У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС - зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру", - пояснили у Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що ряд іноземних компаній до сьогодні продовжує виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС: Linx Technologies, Broadcom, Qualcomm, Telit, Maxim Integrated, TRIMBLE, Cavli Wireless (усі - США); u-blox AG та STMicroelectronics (обидві - Швейцарія); Sierra Wireless та NovAtel (обидві - Канада); Septentrio (Бельгія) та Antenova (Британія).

"Росія, у свою чергу, продовжує закуповувати мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб'юторам", - зазначили у ГУР.

Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники "Орлан-10" та Shahed-136, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

"Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку. Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій", - нагадали у ГУР.

Так, у ГУР наголосили: "Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), посол Майкл Макфол, розробила новий документ "Заходи щодо підвищення ефективності санкцій".

У документі, серед іншого, вказувалося, що аналіз озброєння російської армії показує широке використання технологічних компонентів виробництва США, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Японії, Китаю та Тайваню.

Крім того, раніше було опубліковано розслідування, у якому йшлося про те, що в дронах камікадзе Shahed-136 знайдено деталі понад 30 європейських та американських компаній.

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