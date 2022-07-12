Зазначається, що цьогорічний опалювальний сезон в області буде вкрай складний, без газу.

Голова Донецької ОВА доручив евакуювати якнайбільше жителів області до 1 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Як повідомив Кириленко, очільникам місцевих адміністрацій доручено евакуювати максимальну кількість людей із Донецької області до 1 жовтня.

"Цьогорічний опалювальний сезон в області буде вкрай складний, без газу. Ми розраховуємо, що на початок зимового періоду на Донеччині залишаться максимум 230 тис. осіб"

Він також додав, що наявні в області електромережі точно не витримають зимового об’єму споживання, і запевнив, що влада прикладає всі зусилля для скорішої евакуації місцевих жителів.

Нагадаємо, Луганщина продовжує стримувати росіян від наступу на міста Донеччини. Наразі росіяни намагаються безуспішно "дотиснути" Луганщину.

Голова Луганської ОВА зазначив, що так звана "оперативна пауза" росіян - це їхня безпомічність, внаслідок вибухів на складах боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: