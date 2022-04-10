Він розповів, що триває евакуація з міста, але в Лисичанську залишається ще близько 20 тисяч людей.

Голова військово-цивільної адміністрації міста Лисичанська Луганської області Олександр Заїка розповів, яка наразі ситуація склалася в місті.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми тримаємось, але російські окупанти гатять, безперервно гатять... Працюємо з поліцією, вони сідають за автобуси, їздять і вивозять людей. Отака ситуація",- сказав він.

За його словами, евакуація триває кожен день, але в Лисичанську залишається за попередніми підрахунками близько 20 тисяч людей.

"Триває евакуація, якщо не прилетіло, люди сидять, якщо прилетіло - виїжджають, така ситуація. Переконую виїжджати, щоб наші військові працювали, нашим військовим треба надати шлях, щоб напевно наша перемога була, їм треба працювати", - сказав Заїка.

Також він повідомив, що в місті бракує лікарів і фармацевтів.

"Сьогодні привезли дуже багато ліків, але фахівців дуже мало, сюди ніхто не хоче їхати працювати, ми давали клич, потрібні фармацевти, щоб вони розбирали ліки, бо назви не співпадають з нашими українськими. Нам не вистачає лікарів", - сказав голова ВЦА.

Також він повідомив, що попри складну ситуацію в місці працюють комунальні служби.

"Роботи по відновленню світла і води тривають. В мене вже навіть запитували комунальники, чи є бронежилети та каски, щоб працювати. Люди дуже-дуже ризикують. Для мене це важливо, тому що люди не кидають, люди працюють, люди хочуть залишитись в своєму місці", - додав Заїка.

Нагадаємо, майже 200 людей евакуйовані з Лисичанська, Сєвєродонецька і Кремінної за добу.

Вас також можуть зацікавити новини: