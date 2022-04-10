Поліцейські оглядають бомбосховища в кожному місті, шукають і доставляють людей до місць евакуації.

Майже 200 людей евакуйовані з Лисичанська, Сєвєродонецька і Кремінної, патрульні перевіряють віддалені бомбосховища.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Евакуація триває. Поліцейські оглядають бомбосховища в кожному місті. Навіть там, де закриті двері та немає світла. Шукають і доставляють людей до місць евакуації. Також вони виїжджають на виклики до тих, кому важко дістатися до автобуса, допомагають літнім людям", - зазначив він.

Так, лише за ранок 10 квітня в безпечні регіони країни евакуювали двох маломобільних осіб.

"34 жителя Кремінної вже прямують до залізничного сполучення на Донеччині, 90 осіб з Лисичанська та Сєвєродонецька на шляху до Новозолотарівки, ще 35 – до Дніпра. Також два мікроавтобуси з евакуйованими вирушили у столицю", - додав Гайдай.

Як повідомляв вранці Генштаб, російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма і встановити контроль над Маріуполем.

Також окупанти намагаються поліпшити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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