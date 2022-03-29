Він взяв участь у плануванні та веденні агресивної війни проти України.

Головнокомандувачу Військово-морським флотом збройних сил Російської Федерації Миколі Євменову повідомлено про підозру за авіаційні та ракетні удари по Україні з кораблів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, головнокомандувач Військово-морським флотом збройних сил РФ адмірал, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади та збройних сил РФ, взяв участь у плануванні та веденні агресивної війни проти України та вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення її територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.

Російському адміралові повідомили про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Всупереч вимогам міжнародного права щодо заборони актів агресії російський адмірал віддавав та контролював виконання наказів і розпоряджень окупантами.

"Він забезпечив підготовку та здійснення вторгнення на суверенну територію України підпорядкованих підрозділів - 7 військових частин із бойовим застосуванням їх штатної зброї та озброєння. Ці підрозділи, у тому числі наносили авіаційні та ракетні удари по території України із кораблів", - наголосили у прокуратурі.

За вчинення цих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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