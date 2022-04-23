Також під час сьогоднішнього обстрілу Одеси ракети потрапили в одне з міських кладовищ.

Мер Одеса Геннадій Труханов емоційно висловився про сьогоднішній обстріл міста російськими окупантами.

Про це мер повідомив у своєму відеозверненні.

"У мене за спиною те, що окупанти називають військовим об'єктом. Те, що вони сьогодні вразили своєю високоточною зброєю - це вони називають військовим об'єктом. Вже зараз підтверджені вісім загиблих, серед них тримісячна дитина. Дівчинка, одеситка, яка так і не побачила життя. Тварі ви і горіти вам в пеклі", - висловився Труханов.

Також під час сьогоднішнього обстрілу Одеси ракети потрапили в одне з міських кладовищ - зруйновано понад 1000 кв.м. території.

"Це теж "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", прокоментував попадання Труханів.

Нагадаємо, Зеленський також емоційно висловився про сьогоднішній обстріл Одеси.

Вас також можуть зацікавити новини: