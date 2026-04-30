ВМС України уразили катери РФ, які охороняли Керченський міст

Були уражені патрульний сторожовий та протидиверсійний катери.

В ніч на 30 квітня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по корабельно-катерному складу Російської Федерації в районі Керченської протоки.

"В результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати", - наголосили у ВМС.

Зазначається, що дані катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

"Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря", - підкреслюють військові.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня бійці ССО вдарили безпілотниками по базі "Іскандерів" у Криму. За словами аналітиків, ураження стало можливим, завдяки збільшенню бойових частин на українських дронах типу middle strike. При цьому успішна дронова атака показова з точки зору нових можливостей українського війська. Під час удару пускові ракет знаходилися в укриттях від радянських балістичних ракет середньої дальності Р-5, і ці укриття потрібно було пробити.

Також в ніч на 19 квітня бійці ГУР атакували два великі десантні кораблі РФ – проєкту 775 "Ямал" та проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".

