Щонайменше 10 тис. військовополонених утримує Росія, серед яких більшість не підтверджені агресором.

За оцінками громадських організацій, щонайменше 10 тисяч українських військових зараз перебувають в російському полоні. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції розповіла голова громадської організації "Вояцький визвіл", родичка військовополоненого Наталя Єпіфанова.

"Велика проблема полонених полягає зокрема в тому, що Росія їх приховує, приховує більшість. Ми, громадський сектор, вважаємо, що щонайменше 10 тис. українських військовополонених зараз перебуває в російському полоні, більшість з них не підтверджені Росією. Навіть ті полонені, які за присутності Червоного Хреста заповнювали анкети при потраплянні у полон, і вже були звільнені, досі не були підтверджені", - заявила громадська діячка.

Вона також зазначила, що на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України діють групи волонтерів, які неофіційно відвідують військовополонених у колоніях.

Відео дня

"Протягом останньої зими ми отримали багато відео із колонії у Горлівці від волонтерів, проте маємо таку ситуацію, що ці волонтери шантажують родичів полонених: вони просять кошти на ремонт бараків в обмін на відео та листи від рідних. Проте ті хлопці, які вже повернулись із Горлівки, говорять, що ніяких ремонтів не було", - розповіла Єпіфанова.

Українські полонені - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2023 року стало відомо, що РПЦ незаконно передала Угорщині 11 українських військовополонених, серед яких 8 осіб раніше вважалися зниклими безвісти. Голова МЗС Угорщини Пітер Сіярто заявив, що уряд його країни не має жодного стосунку до цього обміну з РФ.

Зрештою 20 червня посольство України в Будапешті повернуло трьох із 11 військовополонених. Українські дипломати продовжують вживати заходів щодо повернення решти українських громадян.

11 червня 2023 року відбувся черговий обмін полоненими з РФ. 95 українських захисників повернулись додому, серед яких двоє офіцерів. Усього за час повномасштабної війни було повернуто вже понад 3 тис. військовополонених.

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