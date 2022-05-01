Крім того, вже 69% деокупованих населених пунктів знову мають повноцінне місцеве самоврядування.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що гуманітарні штаби вже працюють у 93% деокупованих населених пунктів.

Про це глава держави повідомив 30 квітня під час вечірнього відеозвернення.

"Робимо все, щоб повернути нормальне життя на деокуповану частину нашої України. Роботу гуманітарних штабів уже розпочато на території 93% деокупованих населених пунктів", - наголосив президент.

Також глава держави додав, що активно проводиться розмінування звільненої території.

"Щодоби кілька десятків населених пунктів додаються до списку тих, де розмінування завершилося. 69% деокупованих населених пунктів знову з повноцінним місцевим самоврядуванням. Відновлюємо постачання електрики, зв'язок, водопостачання, забезпечення газом. Робимо все, щоб повернути нормальну медицину, освітні послуги, доступ до фінансових установ. Відновлюємо дороги", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський обіцяє відбудувати знищену росіянами смугу Одеського аеропорту.

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