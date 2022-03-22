На завтра влада планує домовитись про гуманітарні коридори в Київській, Запорізькій, Харківській та Луганській областях.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що сьогодні гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя дісталися 5 тис. 926 людей на власних авто.

Про це вона повідомила на брифінгу.

"З міста Бердянськ було евакуйовано 1 100 маріупольців. Зараз вони вже у безпеці в місті Запоріжжя. Також гуманітарним коридором з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 5 926 людей на власному транспорті", - зазначила міністр.

За її словами, також до Бердянська була завезена гуманітарна допомога у вигляді продуктів та медикаментів.

Верещук додала, що сьогодні також доїхали до Бердянська 24 автобуси, які завтра о 9.00 розпочнуть забирати людей в точці збору біля міського спорткомплексу.

"Разом з автобусами завезли в місто 2 вантажівки гуманітарної допомоги та 2 муковози. Завтра зранку із Запоріжжя плануємо відправку додаткових автобусів та бензовозу з пальним для дозаправки автомобілів маріупольців в Бердянську", - зауважила очільниця Мінреінтеграції.

Вона нагадала, що у Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.

Зокрема, Верещук озвучила постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: 3-62-76 та 3-52-52, 097 551 59 17 та 050 439 75 29, а також у Запоріжжі: (095) 220- 41- 11, (067) 220- 41- 12 та 0800- 503- 508.

"На завтра додатково плануємо домовитись про гуманітарні коридори в Київській, Запорізькій, Харківській та Луганській областях", - додала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: