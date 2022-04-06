На 6 квітня в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів. Вони діятимуть у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, коридори працюють за такими маршрутами:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
- З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
- З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
- З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
- З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів - проспект Хіміків, 28).
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів - РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- З міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів - вул. Первомайська, 42).
- З селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів - вул. Гагаріна, 13).
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.
Також, додала Верещук, із Запоріжжя будуть відправлені автобуси з гуманітарною допомогою.
А тим часом британська розвідка повідомляє про погіршення гуманітарної ситуації в Маріуполі. Понад 160 тисяч людей не мають світла, зв'язку, доступу до медицини, тепла або води. Російські війська блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників здатися.