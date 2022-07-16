Але розвідники не виключають цього у майбутньому.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України поки не бачить ознак створення потужних угруповань ворога на території Білорусі.

Про це під час всеукраїнського інформаційного телемарафону заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені в лютому перед вторгненням, таких ознак немає. Однак ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування та посилення російської присутності на території Білорусі. Загроза є, на сьогоднішній день її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости", - сказав він.

Також він додав, що Білорусь проводить ротацію своїх військ біля українського кордону.

"На сьогоднішній день, за нашими даними, там відбувається процес ротації підрозділів, які перебувають біля нашого кордону. Але є особливість цієї ротації, що буде збільшено кількість військ, які знаходяться біля нашого кордону. Також ми бачимо, що певні підрозділи - це ракетні підрозділи, підрозділи протиракетної оборони, авіаційні підрозділи Російської Федерації - залишаються на території Білорусі. Вони можуть використовуватися для нанесення ракетних ударів, а це зберігає ту загрозу, яка походить з боку території Білорусі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 липня, на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах не відзначено.

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