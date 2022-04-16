У МВС закликали українців з особливою обережністю ставитися до виявлених боєприпасів.

Сьогодні біля Харкова під час робіт із розмінування території загинули три українських піротехніки, ще четверо були важко поранені.

Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Ліга.нет.

"На жаль, сьогодні сталася трагічна ситуація під Харковом. При розмінуванні загинули троє рятувальників, це сталося буквально кілька годин тому. Четверо важко поранених", - сказав він.

За словами Монастирського, трагедія сталася під час розмінування частини касетного боєприпасу російських військ.

Голова МВС додав, що через вибух загинув зокрема командир частини піротехніків.

Монастирський також закликав українців із особливою обережністю ставитися до виявлених боєприпасів. Він нагадав, що російські окупанти мінують дверні ручки, пральні машини і навіть дитячі ліжка.

За словами голови МВС, згідно із загальними правилами, один день активних бойових дій дорівнює 30 дням розмінування території.

Зараз усі сили залучені в процеси розмінування. Щодня співробітники ДСНС вилучають понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим Україна просила Європу, США, Канаду допомогти з розмінуванням, направивши команди своїх піротехніків.

Як повідомляв УНІАН, на офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій запрацювала інтерактивна карта з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок.

За оцінкою рятувальників, майже половину території України потрібно розміновувати в результаті війни. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів країни забруднені вибухонебезпечними предметами.

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