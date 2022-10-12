Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 окупанта.

Українські воїни знищили склад боєприпасів, пункт управління та вузол зв'язку окупантів на Херсонщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

В ОК "Південь" наголосили, що наші військові нанесли 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.

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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 рашисти, вантажний і броньований автомобіль, ударний БпЛА типу "Шахед", склад боєприпасів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового. Суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР", - йдеться у повідомленні.

Тим часом в Чорному морі 12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму, з них 2 надводних носії "Калібрів", а це як зазначили в ОК "Південь", 16 ракет та 3 великих десантних кораблі.

Наступ ЗСУ: що відомо

Збройні сили України продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула нашвидкоруч полк окупантів одразу на першу лінію в Херсонській та Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

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