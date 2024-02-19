Разом з пусковою установкою знищено контейнери для зберігання безпілотних авіаційних комплексів.

На Південному напрямку українські оборонці знищили ворожу пускову установку дронів. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Як зазначається, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".

"Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання безпілотний авіаційний комплекс БпАК знищено", - інформують у Силах спецоперацій.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Українські Сили оборони активно нищать живу силу ворога та техніку. Зокрема, авіація та зенітно-ракетні війська щодня наносять удари по позиціях ворога, скупченню озброєння, складах БП, центрах спостережень і т.д. В останні дні знищено, зокрема 6 ворожих бойових літаків. Так, сьогодні вранці сили ППО збили два російські літаки на східному напрямку: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

А у попередні два дні наші Сили оборони знищили ще 4 російські бойові літаки. Так, 17 лютого на Східному напрямку фронту знищили відразу три літаки російських окупантів – один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Наступного дня Генштаб прозвітував про збиття ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34.

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