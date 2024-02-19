На Південному напрямку українські оборонці знищили ворожу пускову установку дронів. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.
Як зазначається, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".
"Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання безпілотний авіаційний комплекс БпАК знищено", - інформують у Силах спецоперацій.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Українські Сили оборони активно нищать живу силу ворога та техніку. Зокрема, авіація та зенітно-ракетні війська щодня наносять удари по позиціях ворога, скупченню озброєння, складах БП, центрах спостережень і т.д. В останні дні знищено, зокрема 6 ворожих бойових літаків. Так, сьогодні вранці сили ППО збили два російські літаки на східному напрямку: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
А у попередні два дні наші Сили оборони знищили ще 4 російські бойові літаки. Так, 17 лютого на Східному напрямку фронту знищили відразу три літаки російських окупантів – один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Наступного дня Генштаб прозвітував про збиття ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34.