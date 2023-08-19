Захисники України за минулу добу перетворили на металобрухт майже півсотні одиниць російської військової техніки.

Українські військові упродовж минулої доби, 18 серпня, ліквідували ще 500 російських загарбників, які вторглися на нашу землю. Також було знищено майже півсотні одиниць різної ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів за час повномасштабного вторгнення досягли позначки в 257010 осіб.

За попередню добу Сили оборони "приземлили" 6 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня, загалом кількість виведених з ладу БПЛА сягнула 4282 одиниці.

Відео дня

Також захисники України за минулу добу перетворили на металобрухт:

8 ворожих танків (усього знищено 4340 одиниць);

14 бойових броньованих машин (8424);

19 артилерійських систем (5212);

7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (7665);

дві одиниці спеціальної техніки (785).

У Генштабі зазначили, що без змін за добу залишилася кількість знищених ворожих засобів протиповітряної оборони (486); реактивних систем залпового вогню (714); літаків (315) і гелікоптерів (316); кораблів і катерів (18); а також крилатих ракет (1406).

Війна в Україні - інші новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 18 серпня, Сили оборони України завдали нових ударів по російських окупантах, уразивши їхні пункти управління та військову техніку. Зокрема, авіація завдала 10 ударів по скупченнях росіян і техніки та один удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Ракетники і артилеристи також задали жару російським окупантам.

Загалом, згідно з даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулось 36 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують вести наступ на Мелітопольському й Бердянському напрямках. Водночас російський агресор атакував наші позиції одразу на кількох напрямках.

Також стало відомо, що російські окупанти втратили на Таврійському напрямку вбитими, пораненими та полоненими 234 військових, а також 20 одиниць військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: