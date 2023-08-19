Також знищено 20 одиниць військової техніки противника.

За останню добу російські окупанти втратили на Таврійському напрямку 234 військових та 20 одиниць військової техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1402 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 234 особи (загиблі - 64, поранені - 168, полонені - 7)", - повідомив він.

Також знищено 20 одиниць військової техніки противника.

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"Зокрема, 1 ударний вертоліт Ка-52, 1 танк, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 5 спеціальної техніки. Також було знищено 3 склади боєприпасів", - додав Тарнавський.

Війна в Україні - втрати окупантів

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували близько 460 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення знищено вже 256 510 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати російських військових, за словами офіційних осіб США, наближаються до 300 тисяч (близько 120 тисяч загиблих і 170-180 тисяч поранених).

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