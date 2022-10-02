Україна вже сьогодні, незалежно від того, коли закінчиться війна, потребує термінового відновлення інфраструктури.

Сенат США затвердив 350 мільярдів доларів на відновлення України.

Про це повідомив глава Республіканської партії по 45 виборчому округу Нью-Йорка Борис Пінкус.

"Кілька тижнів тому Сенат США затвердив 350 мільярдів доларів на відновлення України. І це тільки початок. Тим більше, що план Маршалла, який буде розроблений, він включає найактивнішу участь всіх європейських країн", - повідомив Пінкус.

Відео дня

На його думку, цей напрямок має стати більш інтенсивним.

"Україна вже сьогодні, незалежно від того, коли закінчиться війна, потребує термінового відновлення інфраструктури тих регіонів, які зазнали збитків. У цьому напрямку працює і Конгрес США, і адміністрація Байдена", - зазначив Пінкус.

Фінансова допомога США для України: що відомо

19 травня сенат Сполучених Штатів Америки остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів. Пакет був схвалений більшістю голосів і відправлений на підпис президенту США.

21 травня Джо Байден підписав його.

21 вересня президент США повідомив, що США виділили на допомогу Україні вже понад 25 млрд доларів.

29 вересня Сенат США підтримав виділення Україні 12,4 млрд доларів фінансової допомоги. Голова юридичного комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що додаткова допомога для України, передбачена законопроектом з $12 мільярдів для України, також містить фінансування, яке "допоможе українцям пережити решту року, не вимикати світло і оплачувати рахунки".

Вас також можуть зацікавити новини: