Полковник займався політроботою спільно з кураторами з ФСБ, зокрема працював з "відмовниками", які відмовлялися служити.

Замполіт 42-1 дивізії ЗС Росії полковник Віталій Шопага катував українських полонених, погрожуючи зґвалтуваннями, розповів в інтерв'ю "Настоящему времени" екс-офіцер РФ, окупант Костянтин Єфремов.

За словами Єфремова, Шопага, зокрема, прострілив кінцівки українському снайперу з 36-ї бригади ЗСУ, який захищав "Азовсталь", коли дізнався про його сферу діяльності.

Полковник проводив допити в нетверезому стані, приставляв до голови пістолет, вимагаючи назвати імена "націоналістів". Нерідко Шопага погрожував зґвалтуваннями.

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"Він міг спустити з нього (полоненого - УНІАН) штани, труси: бранець перебував із зав'язаними очима. І крикнути: "Зараз я покличу кого-небудь з дагестанців, він тебе згвалтує!" Або каже: "Дівчина у тебе є?" Той відповідає: "Так, є". І тоді він з нього спускає штани і кричить: "Несіть швабру. Зараз ми тобі її засунемо, знімемо на відео і відправимо дівчині! Будеш теж як дівчина!" - розповів Єфремов.

Шопазі - 45 років, він навчався в Іркутському авіаційному училищі, служив в Улан-Уде, потім в Грозному. Колишня дружина окупанта Олена, з якою зв'язалися журналісти, не вірить у його жорстокість. "Взагалі, ми в розлученні, але це маячня повна! Знущання - це взагалі не схоже на нього, тому що він адекватна людина", - заявила росіянка.

У Олени і Віталія є спільна дочка, вона вже повнолітня. Сам Віталій Шопага нещодавно отримав підвищення в штабі 58-ї армії. Відомо, що в ході вторгнення в Україну він займався політичною роботою спільно з кураторами з ФСБ, зокрема працював з "відмовниками", які відмовлялися служити.

Злочин росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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