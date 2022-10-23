Тепер ці інструктори в Гомельській області тренують росіян запускати ті самі дрони-убивці.

Іранських інструкторів дронів-камікадзе перемістили з окупованої України до Білорусі.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Іранські інструктори дронів-камікадзе "Shahed-136" та інших модифікацій вирішили сховатися. Тепер на території Білорусі. І є дані, що їх терміново евакуювали з території України саме до цього вусатого таргана, в Гомельську область. І там вони тренують росіян запускати ті самі дрони, які запускали по півдню, по Києву, по північних територіях нашої держави", - сказав Братчук.

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Він зазначив, що на території тимчасово окупованої Херсонщини кількох таких інструкторів ЗСУ ліквідували.

"Полізете до нас знову – знову будете знищені… А Росію це не врятує, так само, як і окупаційний режим Білорусії. І Іран своє отримає… Готуйтесь", - додав Братчук.

Продаж Іраном дронів-камікадзе Росії

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. Іран продав РФ, за різними оцінками, від орієнтовно 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

Своєю чергою в Росії заперечують, що її армія застосовує іранські БПЛА під час атак на українські об’єкти, а в Ірані заявили, що не продавали РФ безпілотники.

Верховна Рада прийняла заяву про засудження сприяння Іраном збройній агресії проти України. Парламент закликав Іран негайно припинити постачання зброї до Росії, а світове співтовариство - невідкладно вжити всіх можливих заходів для припинення таких постачань.

З 13 вересня до 20 жовтня Сили оборони України знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, які російські війська запускали по території України.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання щодо постачання зброї до Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

17 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що минулого тижня російська армія мала 300 іранських дронів-камікадзе, загалом контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких безпілотників.

20 жовтня Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії через постачання дронів у Російську Федерацію.

Того ж дня речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США продовжать вживати заходів з метою перешкоджання Ірану експортувати в Росію бойові безпілотники. Також він додав, що розповсюдження Іраном БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України.

20 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на територію Російської Федерації прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2".

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