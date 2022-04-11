Відомо, що "Орлан-10"є одним із найновітніших безпілотників у російській армії. В ЗСУ показали "розпаковку" цього "чуда руського міра".

Загарбники продовжують вивідувати позиції ЗСУ в Ізюмському районі. Роблять це за допомогою безпілотників "Орлан".

Такі безпілотники корегують вогонь окупантів. Про повітряну розвідку повідомили в Генштабі ЗСУ 11 квітня.

"На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА "Орлан-10"",– мовиться в повідомленні.

Відомо, що "Орлан-10"є одним із найновітніших безпілотників у російській армії. Вони завжди були величезною втратою для окупантів.

Напередодні повідомлялося, що на Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищив російський БПЛА "Орлан". Ураження відбулося за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу Starstreak, отриманого нещодавно від Великої Британії.

Згодом у мережі показали "розпаковку" російського "Орлана": виявилося, що це справді "чудо руского міра".

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