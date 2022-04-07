Наразі підстав для евакуації мешканців Харкова немає.

Ізюмський напрямок на Харківщині все ще залишається критичним.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову з артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста", - йдеться у його повідомленні.

Також він зазначив, що сьогодні передали чергову партію тепловізорів та іншого приладдя для бійців на передовій.

"Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом з екіпажем", - зазначив Синєгубов.

Він підкреслив, що підстав для евакуації жителів Харкова немає. Наразі триває евакуація з міст Лозова та Барвінкове.

Нагадаємо, в Ізюмі затримали колаборанта. Наразі зрадник затриманий та дає свідчення правоохоронним органам.

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