Окупанти переконують, що це нібито обірвало можливість зв'язку між підрозділами ЗСУ.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров похвалився, що його бійці знищили російську вежу зв'язку у Бєлгородській області. "Піхотинець Путіна" запевняє, що це зробили для того, щоб "перервати зв'язок ЗСУ".

Про вдалу "операцію" Кадиров повідомив у своєму Телеграм-каналі. Ба більше, він навіть показав відео, на якому "кадирівці" запускають снаряд у свій же ретранслятор.

"Ворог залишився без зв'язку та можливості викликати підкріплення. Це дозволило нашим бійцям швидко перехопити ініціативу та швидко знищити супротивника", - переконує Кадиров.

Кадиров відправляє бойовиків в Україну

Як повідомили ЗМІ, ще 3 тисячі чеченських бойовиків відправлять на війну в Україну. Бойовики увійдуть до складу нових підрозділів Міноборони і Нацгвардії РФ.

Зазначається, що Кадиров, який часто називав себе "піхотинцем" Володимира Путіна і який часом виступав із різкою критикою дій Росії в конфлікті, зазначив, що бійці мають найкраще обладнання та сучасну зброю. Крім того, вони "дуже бойові та дуже мотивовані на досягнення результату".

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