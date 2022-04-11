Спочатку ватажок Чечні погрожує "звільнити" Донецьк і Луганськ, які з 2014 року живуть під окупацією.

Глава Чечні Рамзан Кадиров в черговий раз оголосив про "наступ на Київ" нібито за наказом Путіна

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Кадиров при цьому заговорив про плани "звільнити" Донецьк і Луганськ, які, до слова, з 2014 року перебувають під окупацією бойовиків "ЛДНР".

"Луганськ і Донецьк, звільнимо, таке завдання поставлене Володимиром Путіним. І потім заберемо Київ і всі інші міста", - заявив він.

Раніше "кадирівці" відзначилися на захоплених територіях України зйомкою постановочних відео, а також гучними заявами про взяття під контроль Маріуполя, які відразу ж спростовувалися. Сам Кадиров заявляв, що нібито відвідував Київ і Маріуполь, що згодом виявилося фейком.

Водночас вже є докази вчинення "кадирівцями" військових злочинів в Україні.

Зазначимо, міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Своєю чергою радник глави ОП Олексій Арестович каже, що тієї чисельності військ, яку Росія залучила до атаки на Україну, не було б достатньо для того, щоб захопити столицю.