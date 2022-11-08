За його словами, Кадиров не відправляв на війну свої боєздатні частини.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров тримає основну частину своєї армії при собі заради забезпечення власної безпеки.

Син колишнього президента Ічкерії Аслана Масхадова Анзор Масхадов в ефірі "Еспресо" заявив, що боєздатні частини лідер Чечні не відправляв на війну в Україні.

"Кадиров свої боєздатні частини, які тренували в таборах, тримає при собі. В боях за Бучу, Гостомель, Маріуполь використовували звичайну піхоту, яка була, в основному, загородзагонами. І там величезні жертви. Кадиров тримає основну частину бійців при собі заради своєї особистої безпеки", - розповів Масхадов.

Відео дня

На його думку, мобілізація молоді в Чечні на війну в Україні продовжиться.

"Він буде під тиском мобілізації посилати молодь, які дійсно не знають, за що йдуть - "гарматне мясо". Могілізація буде продовжена - буде ще гірше, бо вони хочуть за будь-яку ціну досягти перемоги в Україні", - пояснив Масхадов.

Сам чоловік впевнений, що агресор ніколи не переможе.

"Недавно ця маріонетка Путіна Кадиров заявив, що потрібно зібрати 300-400 тис. чеченців. В очах народу - це принизливо. Як може нормальний патріот свого народу стати поруч з вбивцями цього народу. Ці люди є зрадниками свого народу. Я впевнений, що скоро йому доведеться відповісти за свої слова і за все інше", - підсумував він.

"Кадировці" на війні в Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти-кадировці беруть участь у війні. Часто їх критикують за те, що вони не воюють, а лише знімають відео на передовій, через що їх прозвали TikTok-воїнами.

11 вересня Кадиров заявив, що для відправки на війну в Україні підготували три батальйони по 560 найманців і спецполк на 1,5 тис. осіб. Однак на ситуацію на фронті це не вплинуло.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявляв, що "кадировці" – слабкі воїни", які не вміють і не хочуть воювати.

За словами політолога Андрія Піонтковського, Кадиров хоче зберегти свою армію, щоб після завершення правління президента РФ Володимира Путіна, боротись за незалежність регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: