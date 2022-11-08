Очільник Чечні Рамзан Кадиров тримає основну частину своєї армії при собі заради забезпечення власної безпеки.
Син колишнього президента Ічкерії Аслана Масхадова Анзор Масхадов в ефірі "Еспресо" заявив, що боєздатні частини лідер Чечні не відправляв на війну в Україні.
"Кадиров свої боєздатні частини, які тренували в таборах, тримає при собі. В боях за Бучу, Гостомель, Маріуполь використовували звичайну піхоту, яка була, в основному, загородзагонами. І там величезні жертви. Кадиров тримає основну частину бійців при собі заради своєї особистої безпеки", - розповів Масхадов.
На його думку, мобілізація молоді в Чечні на війну в Україні продовжиться.
"Він буде під тиском мобілізації посилати молодь, які дійсно не знають, за що йдуть - "гарматне мясо". Могілізація буде продовжена - буде ще гірше, бо вони хочуть за будь-яку ціну досягти перемоги в Україні", - пояснив Масхадов.
Сам чоловік впевнений, що агресор ніколи не переможе.
"Недавно ця маріонетка Путіна Кадиров заявив, що потрібно зібрати 300-400 тис. чеченців. В очах народу - це принизливо. Як може нормальний патріот свого народу стати поруч з вбивцями цього народу. Ці люди є зрадниками свого народу. Я впевнений, що скоро йому доведеться відповісти за свої слова і за все інше", - підсумував він.
"Кадировці" на війні в Україні
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти-кадировці беруть участь у війні. Часто їх критикують за те, що вони не воюють, а лише знімають відео на передовій, через що їх прозвали TikTok-воїнами.
11 вересня Кадиров заявив, що для відправки на війну в Україні підготували три батальйони по 560 найманців і спецполк на 1,5 тис. осіб. Однак на ситуацію на фронті це не вплинуло.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявляв, що "кадировці" – слабкі воїни", які не вміють і не хочуть воювати.
За словами політолога Андрія Піонтковського, Кадиров хоче зберегти свою армію, щоб після завершення правління президента РФ Володимира Путіна, боротись за незалежність регіону.