Дмитро Лубінець зазначив, що Москва досі не передала тіла українців, які нібито були на борту.

Російська Федерація досі не передала Україні тіла українських військовополонених, які нібито перебували в Іл-76, що зазнав аварії в Бєлгородській області РФ. Москва навіть не пустила на місце інциденту міжнародних спостерігачів.

"До місця падіння мали допустити міжнародних представників, щоб узяти матеріали на експертизу, і потім сказати, що насправді сталося з літаком і чи були там українські військовополонені. Натомість РФ звинуватила нас, що це ми збили літак, і не надала міжнародним організаціям доступу. Почалися звинувачення, що треба перестати Україні надавати військову допомогу. Вони з цим звернулися до США та Німеччини. Після цього вийшла заява Москалькової, що вони готові передати тіла", - розповів уповноважений Верхвоної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю виданню "Суспільне".

За його словами, Україна ніколи не створювала перешкод для отримання тіл загиблих українських героїв і героїнь, а також ніколи не створювала перешкод щодо передачі тіл російських військовослужбовців.

Відео дня

"Я їй сказав, що ми готові в будь-який час, у будь-який день, у певному місці. Ми запропонували всі варіанти. Заяви, що нібито ось-ось буде передача тіл - і знову ми їх чекаємо. Коли це сталося, у мене було дежавю. Оленівка, один в один. Російською Федерацією використовується фактор українських військовополонених. Їх нібито вбивають ЗСУ, військовим обладнанням, яке передали міжнародні партнери. Після цього до місця не допускаються представники міжнародних організацій. Але йде інформаційна кампанія, звинувачення України і спроби зупинити військову допомогу", - зазначив омбудсмен.

При цьому він зазначив, що родичі тих, чиї імена Москва дала як загиблих в ІЛ-76, не вірять у це, але їх лякає невизначеність.

"Юридично у нас немає доказів, що на цьому борту дійсно були українські військовополонені. Не були. Щодо цього списку - я наступного дня надіслав листа Москальковій. Розписав по пунктах, що РФ відповідає за життя військовополонених - це говорить міжнародне гуманітарне право. Так само російська влада повинна була повідомити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо переміщення, щодо умов утримання, щодо медичного стану. На жаль, вони цього не роблять", - підсумував Лубінець.

Катастрофа Іл-76 - головні новини

24 січня стало відомо про падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області. Російські канали повідомили про 74 жертви аварії. Росіяни звинуватили Україну в атаці на літак. Пізніше українська сторона підтвердила, що цього дня мав відбутися обмін полоненими, але немає доказів перебування українців на борту.

30 січня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76. Юсов не виключив, що на борту збитого російського літака Іл-76 могли бути і ракети, і люди.

Вас також можуть зацікавити новини: