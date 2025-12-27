В умовах урбанізованої місцевості, коли відбуваєть щільна атака, дуже складно організувати протиповітряну оборону, зазначив Ігнат.

Під час останньої російської повітряної атаки, коли всі засоби нападу летіли на Київ і область, українській авіації було складно їх збивати, оскільки вона не могла входити в зону, де працює ППО. Про це в етері Громадського радіо розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Характер атаки який? Рух цілей різних типів з різних напрямків фактично на один регіон. Сьогодні під атакою була столиця України і область. Атакують об’єкти критичної інфраструктури, звісно, що це енергетика, інші об’єкти, які цікавлять ворога", - зазначив Ігнат.

За його словами, під час атаки працювали наземні системи і авіація, при цьому потрібна координація дій органів військового управління на невеликій території.

Відео дня

"Коли отака щільна атака йде, це дуже і дуже складно саме в організації протиповітряної оборони. Коли йде урбанізована місцевість, велика щільність забудов, і саме тому є такі от, на жаль, наслідки, коли страждають люди, діти, будинки під ударом ворога", - пояснив він.

Ігнат додав, що коли йде атака із застосуванням крилатих ракет - задіяна авіація:

"Це і F-16, можуть бути і Mirage, є ще і МіГ-29, Су-27. F-16 ефективно відпрацьовують, і цієї атаки теж вони застосовувалися".

Він наголосив, що особливість цієї атаки інша, ніж минулого разу, коли ракети летіли через багато областей, і була можливість перехоплювати їх на маршруті.

"Тут же менше таких шансів було по перехопленню… Зрозуміло, що входити в зону, де працює ППО, авіація не може. Тому, власне, і складно, коли все летить на Київ, область, зосереджувати там і гелікоптери армійської авіації, які полюють за "шахедами", і роботу наземних засобів", - розповів Ігнат.

Атака РФ 27 грудня

Як повідомляв раніше УНІАН, внаслідок атаки РФ на Київ загинула людина, горіли багатоповерхівки у кількох районах міста. За словами мера Віталія Кличка, поранення отримали 28 осіб, 13 із них госпіталізовані. Також відомо, що російський дрон влучив у гуртожиток Національного авіаційного університету.

Відомо, що у Білоцерківському районі Київщини через ворожий удар загинула жінка 1978 року народження. У тому ж районі поранений чоловік – його госпіталізували. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес – троє жінок, чоловік та дитина 2017 року народження. Наслідки атаки зафіксовані у шести районах Київщини. Під ударами ворога були об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, цієї ночі Росія запустила по Україні 500 дронів і 40 ракет, серед яких аеробалістичні "Кинжали". Основною мішенню, за його словами, був Київ, зокрема енергетика та цивільна інфраструктура.

Вас також можуть зацікавити новини: