Це сталося близько тижня тому.

Кілька бійців ЗСУ провели успішну операцію зі знищення групи російських окупантів у Харкові, що складалася, в тому числі, з працівників розвідки РФ.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на військового ЗСУ і очевидців.

Це сталося близько тижня тому.

За словами співрозмовника Української правди, російські окупанти у кількості двох десятків осіб, серед яких були спецпризначенці ГРУ РФ, засіли в одній зі шкіл Харкова в районі Салтовки.

Задля знищення противника була спланована спеціальна операція, яка в результаті пройшла повністю успішно. Вдалося ліквідувати щонайменше 15 росіян-окупантів.

Втрат з української сторони немає. Проте один поранений боєць – він перебуває у лікарні, його життю і здоров’ю вже нічого не загрожує.

Від початку повномасштабної війни росіяни неодноразово намагалися захопити Харків, проте кожен наступ успішно відбивається українськими захисниками.

Через небажання зійтися з ЗСУ ворог нищить інфраструктуру міста, вбиваючи цивільних.

До міста росіяни також намагаються прорватися з сусіднього Ізюма. Туди, за словами радника глави ОП, навіть кинули навчальний підрозділ.

Від терору загарбників постраждало й село Козача Лопань, яке 17 березня обстріляли забороненими касетними бомбами.

А місто Мерефу – теж на Харківщині – обстріляли з артилерії. Унаслідок атаки загинув 21 мешканець, ще 25 – поранених.

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