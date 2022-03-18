Кілька бійців ЗСУ провели успішну операцію зі знищення групи російських окупантів у Харкові, що складалася, в тому числі, з працівників розвідки РФ.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на військового ЗСУ і очевидців.
Це сталося близько тижня тому.
За словами співрозмовника Української правди, російські окупанти у кількості двох десятків осіб, серед яких були спецпризначенці ГРУ РФ, засіли в одній зі шкіл Харкова в районі Салтовки.
Задля знищення противника була спланована спеціальна операція, яка в результаті пройшла повністю успішно. Вдалося ліквідувати щонайменше 15 росіян-окупантів.
Втрат з української сторони немає. Проте один поранений боєць – він перебуває у лікарні, його життю і здоров’ю вже нічого не загрожує.
Від початку повномасштабної війни росіяни неодноразово намагалися захопити Харків, проте кожен наступ успішно відбивається українськими захисниками.
Через небажання зійтися з ЗСУ ворог нищить інфраструктуру міста, вбиваючи цивільних.
До міста росіяни також намагаються прорватися з сусіднього Ізюма. Туди, за словами радника глави ОП, навіть кинули навчальний підрозділ.
Від терору загарбників постраждало й село Козача Лопань, яке 17 березня обстріляли забороненими касетними бомбами.
А місто Мерефу – теж на Харківщині – обстріляли з артилерії. Унаслідок атаки загинув 21 мешканець, ще 25 – поранених.