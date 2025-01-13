Сім'ї солдатів КНДР стурбовані тим, що їх відправляють на війну як "рабів" і "гарматне м'ясо".

Північнокорейські солдати, які потрапили в полон в Україні, не були простим "гарматним м'ясом", а працювали на Головне розвідувальне управління КНДР. Як пише агентство Yonhap, таку інформацію озвучили представники розвідки Південної Кореї на брифінгу.

"Двоє солдатів були з Головного розвідувального бюро, ключового північнокорейського військового розвідувального агентства", - йдеться в повідомленні.

Також у розвідці повідомили, що новини про відправку військ поширюються всією Північною Кореєю, водночас сім'ї відправлених занепокоєні тим, що солдатів відправляють як "рабів" і "гарматне м'ясо".

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"Водночас ті, кого не зачепила відправка безпосередньо, продемонстрували оптимістичнішу реакцію, очікуючи на російську допомогу, яка може допомогти поліпшити їхнє життя", - зазначають у розвідці Південної Кореї.

Крім того, за їхніми даними, влада Північної Кореї надала сім'ям військовослужбовців компенсацію - харчові продукти і предмети першої необхідності.

Солдати КНДР у війні в Україні

У південнокорейській розвідці повідомили, що втрати військових із КНДР у Курській області становлять вже близько 3000 осіб: 300 убитих і 2700 поранених.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох військових КНДР. При цьому він заявив, що Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії. Він також заявив, що один із полонених військовослужбовців КНДР хоче залишитися в Україні.

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