Військовий розповів, що росіяни відпочивали разом з дітьми на пляжах, які були у плямах нафтопродуктів.

Кінбурнська коса, яка є унікальним заповідником, фактично знищена російськими окупантами. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Кінбурнську косу фактично знищено. Так само й заповідник "Асканія-Нова". Так, на сполох б'ють екологи. Вони зверталися до мене - просили цю тему озвучити, бо насправді вона не є такою вже популярною в інформаційному середовищі", - заявив він.

За словами Плетенчука, Кінбурнська коса була унікальним місцем, а її знищення окупантами - лише частина екологічного геноциду, про який точно відомо. Чи відновиться цей заповідник та коли, наразі невідомо.

"Навколо Криму так само бойові дії впливають, й на флору, й на фауну. Згадували ви дельфінів. Цифри дуже різні. Іноді екологи пишуть про тисячі тварин, які загинули. Тому що вони чутливі до вибухів, до всього, що відбувається навколо", - наголосив він.

Речник ВМС ЗСУ також додав, що до нього зверталися екологи з Одещини щодо плям нафтопродуктів, які дісталися одеського узбережжя після викидів через аварію, які зазнали наприкінці 2024 року два російські танкери у Керченській протоці. Це забруднення було не настільки жахливим, як у тимчасово окупованого Криму та узбережжі РФ, проте завдало певної шкоди. За словами речника, це забруднення було неминучим через специфіку морської течії (проти годинникової стрілки). Росіяни на пляжах, які знаходяться у РФ, не просто переступали через "плями" нафтопродуктів, вони буквально "лежали в них разом із дітьми", додав Плетенчук.

"Але море у нас – одне", - наголосив речник.

Кінбурнська коса в окупації

Нагадаємо, Кінбурнська коса – піщана коса, що окупована РФ з 2022 року, звідти ведеться обстріл Очакова тощо, через що заблоковано рух із портів Херсона й Миколаєва. Наразі коса – єдина окупована частина Миколаївщини.

Вона розташована у Миколаївській області, у кількох кілометрах від міста Очаків. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Кінбурнська коса – складова природно-заповідного фонду України, зокрема національного природного парку "Білобережжя Святослава" та регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса". Це важлива ланка приморського екокоридору, до окупації це було місце масового пташиного гніздування.

