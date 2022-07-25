Насправді нічого крім гучних заяв і подібних планів від росіян не відбувається, кажуть в мерії міста.

Кремль хоче сформувати "міжнародний транспортний коридор" через Маріуполь та облаштувати в місті нове кладовище.

Про це свідчить "Концепція майстер-плану розвитку міста", яку отримали від джерел в одному з розвідувальних органів України журналісти "Донбас Реалії".

План, розроблений у міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства РФ, передбачає відновлення Маріуполя у три етапи - до кінця 2022 року, у 2023-2025 роках і до 2040 року.

На першому етапі у вщент зруйнованому місті прагнуть відновити життєвонеобхідну інфраструктуру. Особливу увагу приділено зоні розміщення кладовища, для якого рекомендовано використати територію аеропорту.

На другому етапі передбачено будівництво житла, відновлення і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури. Збільшити кількість населення, яку окупаційна влада оцінює у 150 тисяч людей, а законно обране керівництво міста у 100- 130 тисяч, планують на 50 тисяч до 2025 року.

У найближчі 18 років росіяни хочуть збудувати залізничну дорогу Волноваха-Маріуполь і сформувати автомагістралі через Маріуполь на Крим і Одесу, які називають "міжнародним транспортним коридором" .

До 2040 року в російському уряді хочуть забезпечити "бюджетну ефективність та економічну самодостатність територій міста".

Радник міського голови Петро Андрющенко у коментарі "Донбас Реалії" наголосив, що нічого крім гучних заяв від росіян насправді не відбувається. Поки не йдеться навіть про відновлення інфраструктури, необхідної для початку опалювального сезону.

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