Кремль хоче сформувати "міжнародний транспортний коридор" через Маріуполь та облаштувати в місті нове кладовище.
Про це свідчить "Концепція майстер-плану розвитку міста", яку отримали від джерел в одному з розвідувальних органів України журналісти "Донбас Реалії".
План, розроблений у міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства РФ, передбачає відновлення Маріуполя у три етапи - до кінця 2022 року, у 2023-2025 роках і до 2040 року.
На першому етапі у вщент зруйнованому місті прагнуть відновити життєвонеобхідну інфраструктуру. Особливу увагу приділено зоні розміщення кладовища, для якого рекомендовано використати територію аеропорту.
На другому етапі передбачено будівництво житла, відновлення і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури. Збільшити кількість населення, яку окупаційна влада оцінює у 150 тисяч людей, а законно обране керівництво міста у 100- 130 тисяч, планують на 50 тисяч до 2025 року.
У найближчі 18 років росіяни хочуть збудувати залізничну дорогу Волноваха-Маріуполь і сформувати автомагістралі через Маріуполь на Крим і Одесу, які називають "міжнародним транспортним коридором" .
До 2040 року в російському уряді хочуть забезпечити "бюджетну ефективність та економічну самодостатність територій міста".
Радник міського голови Петро Андрющенко у коментарі "Донбас Реалії" наголосив, що нічого крім гучних заяв від росіян насправді не відбувається. Поки не йдеться навіть про відновлення інфраструктури, необхідної для початку опалювального сезону.