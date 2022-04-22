Нашій країні від міжнародних партнерів потрібна військова допомога у сенсі озброєння, насамперед важкого: системи ПВО, ракети, протитанкові засоби.

Тривалість війни в Україні проти російських загарбників залежатиме від інтенсивності та якості допомоги озброєнням від міжнародних партнерів.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"Тактика і стратегія українських командуючих переважає російські підходи до військових дій, але армія ворога переважає нас по кількості військових та озброєнню. Для перемоги, Україні необхідна військова допомога від міжнародних країн-партнерів в сенсі озброєння, насамперед важкого. Йдеться про системи ПВО, ракети, протитанкові засоби", - сказала Маляр.

На питання, яке тривожить всіх українців, як довго ще буде тривати війна в країні, вона відповіла, що перемога не буде швидкою, адже це залежить від цілі та об’єктивних обставин.

"Ми з самого початку говорили про те, що війна буде тривати якийсь час, тобто що це не буде швидка перемога. Тому що перед нами стоїть дуже велика ціль – це наша державність. А великі цілі не досягаються ні за три дні, ні за тиждень", - зазначила вона.

За словами Маляр, на рівні сили, армія ворога переважає нас по кількості військових та озброєння.

"Наразі, наші переваги – це те, що наші Збройні сили інтелектуальна армія. Але ми потребуємо військової допомоги в сенсі озброєння, насамперед важкого. Тому, у великій мірі тривалість війни в Україні буде залежати від інтенсивності та якості цієї допомоги від міжнародних партнерів. Сьогодні Збройні сили України роблять все можливе і неможливе, щоб це було якнайшвидше", - акцентувала заступник міністра оборони.

Маляр зауважила, що Україна, як держава, робить все необхідне зі свого боку, веде дуже активну політичну і дипломатичну діяльність. Списки озброєння, яке потрібно, вже сформовані Збройними силами, але це закриті списки, секретна інформація.

Маляр повідомила, що дана інформація вже опрацьовуються з міжнародними партнерами. "З точки зору комунікації, з боку України вибудований прозорий та ефективний процес. Натомість, за об’єктивними обставинами, допомога не може бути швидкою, тому що це певні процедури. Потрібен час, щоб виробити та завезти зброю", - сказала вона.

Також Маляр зазначила, що, окрім нового потужного озброєння, потрібно і певне навчання для українських військових, на що теж потрібен час. "Наприклад, якщо говорити про нові літаки, яких немає в Україні, потрібно кілька місяців для навчання наших пілотів. Всі процедури, що пов’язані з новим озброєнням та технікою, потребують певного часу, щоб ним ефективно користуватись. Але саме від допомоги озброєнням буде залежати час тривалості війни", - підкреслила Маляр.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко спрогнозував, що війна з Росією може затягнутися на багато десятиліть.