Росія активно "шукає винних" у втраті ракетного крейсера. "Чистки" у командуванні ЧФ РФ вже розпочалися.

Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осипова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера "Москва". У нього влучили українські крилаті ракети "Нептун".

Про це пише військовий портал Defense Express з посиланням на джерела.

У командуванні ЧФ РФ почалися "чистки" з метою пошуку "винного" у знищенні крейсера. Щодо начальника штабу – першого заступника командувача флоту віце-адмірала Сергія Пінчука ведеться розслідування.

Тимчасово Чорноморським флотом керуватиме віцеадмірал Аркадій Романов.

Видання зазначає, що свого часу адмірал Осіпов відзначився пророчою для себе заявою: "Чорноморський флот без флагмана (ракетного крейсера "Москва" - УНІАН) не може існувати. Не був би я командувачем флоту, якби в мене не було флагмана".

"Немає флагмана, не буде й командувача", - іронічно зазначає Defense Express.

Крім того, видання нагадало, що перед вторгненням Росії в Україну російські пропагандисти заявляли, що Осипов особисто перевірив здатність крейсера відбивати удари з повітря.

Знищення крейсера "Москва" - деталі

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Незабаром почали з'являтися заяви батьків "зниклих безвісти" солдатів-строковиків, які служили на крейсері" Москва". Мати одного з таких моряків стверджувала, що говорила зі своїм сином, і він розповів їй про безліч поранених з відірваними кінцівками. Інша мати "зниклого безвісти" моряка з "Москви" розповіла, що у госпіталі близько 200 поранених.

"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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