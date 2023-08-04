Ситуація на полі бою наразі складна, але ініціативою володіють Збройні сили України.

У Головному управлінні розвідки України зазначають, що філософія нинішньої визвольної війни проти росіян, яку ведуть командири Сил безпеки і оборони України, полягає в тому, щоб зберегти життя своїх солдатів, а тому головні дії орієнтовані не на швидкість, а несподіваність та точність ударів по ворогу. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ексклюзивному інтерв’ю північномакедонському виданню Civilmedia.mk.

Він зазначив, що дії українських військових на полі бою спрямовані на те, щоб вивести противника з ладу – перекрити шляхи постачання, знищити склади зброї, виграти контрартилерійські бої, знищити його засоби розвідки ворога та ППО.

"Нагадаю, що російська агресія у великих масштабах була спрямована на бліцкриг – швидке захоплення та підпорядкування всієї України. В експертних колах до вторгнення 24 лютого 2022 року вважали, що Україна довго не протримається. Але агресор отримав по зубах. І так будемо продовжувати… І головне тут не стільки швидкість, скільки несподіваність і влучність пострілу", - сказав Скібіцький.

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Говорячи про темпи контрнаступу Сил оборони України він зазначив, що динаміка бойових дій залежить від надзвичайно великої кількості факторів, у тому числі від наявності сил і засобів, необхідних для виконання бойових завдань.

"Нам потрібні боєприпаси, нам потрібно більше засобів ППО, нам потрібні засоби розмінування та високоточна зброя великої дальності", - підкреслив Скібіцький.

За його словами, ситуація на полі бою наразі складна, але ініціативою володіють Збройні сили України.

"Все йде за планом. Ми реагуємо на зміни ситуації на полі бою та вносимо необхідні корективи. Військова розвідка України викриває наміри ворога, а Сили оборони їх зривають. Розбираємо та завдаємо ударів там, де російські окупанти зазнають значних втрат. Так, ми визнаємо, що ворог добре закріпився на окупованих українських територіях: великі мінні загородження, кілька ліній укріплень – все це, безумовно, впливає на темпи нашого просування. Проте тим, хто вважає, що Україна надто повільно йде в наступ, скажу, що війна – це не спортивне змагання", - підкреслив представник ГУР.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України щодня наносять удари по місцях скупчення живою сили та військової техніки та засобів ворога, центрах управління тощо.

І сьогодні з’явилась інформація про атаку дронів на морський флот РФ у базі Новоросійська – великий деснтний корабель "Оленегорский горняк", за даними россмі, отримав серйозні пошкодження і був відбуксований у порт.

Також про інші успішні влучання ЗСУ сьогодні повідомляється у свіжому звіті інституту з вивчення війни (ISW). Зазначається, що 2 і 3 серпня українські сили продовжували обстрілювати російські тили в Донецькій області та знищувати ворожу техніку.

Днями речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна сподівається отримати від Німеччини та США далекобійні крилаті ракети TAURUS та ATACMS, які є схожими за характеристиками до Storm Shadow і SCALP, які вже є на озброєнні Збройних сил України.

Він пояснив, що ракети такого типу допоможуть ЗСУ ще ефективніше нищити ворога. Вони допоможуть зокрема, розривати логістичні ланцюги, по яких агресор отримує боєприпаси, завдавати точних ударів по укріпленнях ворога.

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