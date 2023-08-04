У ЗСУ нагадали, що триває гібридна війна.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про вибухи, які сталися у Феодосії та Новоросійську. Свою думку вона висловила у ефірі "Радіо Свобода".

"Всі знають, що там (у Феодосії – УНІАН) потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися дуже великі запаси, як раз для Чорноморського флоту і про це говорили, коли "розквітла" ще перша "бавовна" у районі Севастополя в подібній установі. Зрозуміло, що вони (противник – УНІАН) захищатимуть цей напрямок", - сказала Гуменюк.

Спікерка додала, що логістика ворога зосереджена певною мірою саме у таких місцях, а забезпечення пально-мастильними матеріалами - дуже важливий компонент бойової готовності.

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"Тому бавовна буде квітнути і це - неминуче", - наголосила вона.

Також Гуменюк прокоментувала пошкодження у Новоросійську одного з кораблів окупантів. На її думку, вся інформація, яку було візуалізовано росЗМІ, вкладається в рамки провокації, які обіцялися на морі від імені Кремля для звинувачення України, яка нібито "не може забезпечувати морську безпеку" та "неблагонадійна" щодо порядку ведення навігації в Чорному морі. "Пам’ятаємо, що війна - гібридна та інформаційні приводи можуть створюватися дуже часто з використання власної ролі (РФ), як жертви", - сказала Гуменюк.

"Бавовна" у окупантів - що відомо

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня у Новоросійську (РФ) було зафіксовано низку гучних вибухів, після чого російські пабліки заявили про атаку морських дронів. У РФ офіційно наголосили, що ЗСУ намагалися атакувати військово-морську базу двома дронами, але вони знищені та постраждалих та руйнувань немає. В той же час, порт Новоросійськ закрили для руху суден.

За іншими даними, там пошкоджено десантний корабль "Оленегорський горняк". Навіть з'явилося відео, на яких судно похилилося на бік та повільно тоне.

Також повідомлялося, пролунали вибухи у Феодосії (тимчасово окупований Крим). Місто вночі нібито атакували 13 українських безпілотників, які, за даними росЗМІ, начебто знищені.

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