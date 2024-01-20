Наша країна не використовує солдатів як "гарматне м'ясо", підкреслив очільник Офісу президента.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році було цілком успішним з урахуванням наданих можливостей - зброї, отриманої від союзників із Заходу.

Українці "знищили потенціал російського флоту в Чорному морі, і це теж було частиною контрнаступу", розповів глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак під час інтерв'ю El Mundo. "...з урахуванням наданих можливостей, контрнаступ був цілком успішним. Давайте не будемо забувати, що Україна - це не Росія, і для нас життя нашого народу має величезну цінність", - сказав співрозмовник.

Єрмак підкреслив, що українська сторона не використовує солдатів в якості "гарматного м'яса". "Ви побували на фронті і бачили, як лежать на землі тисячі російських солдатів. Для них людське життя нічого не варте. Тільки в Бахмуті загинуло близько 20 тисяч "вагнерівців", - сказав він.

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За словами керівника ОП, не можна забувати, що ворог завжди мав перевагу в повітрі. "Ми повинні виправити допущені помилки, але ми не можемо слухати російську пропаганду про те, що вони називають провалом чи стагнацією (конфлікту, - Ред.). Війна не заморожена. Ми не збираємося зупинятися, поки не виграємо і не звільнимо всі наші території", - підкреслив Єрмак.

Чиновник додав, що щодо війни вже можна зробити певні висновки. "Головний з них полягає в тому, що наша нація не дозволила іншій, набагато більшій - за потенціалом і масштабами - нації реалізувати свої плани. З 24 лютого 2022 року ми звільнили близько 50% окупованої території", - сказав він.

Очільник Офісу президента звернув увагу на те, що українські воїни ліквідували велику кількість кораблів РФ і "фактично покінчили з російським пануванням у Чорному морі". "Новий зерновий (морський, - Ред.) коридор (той, який дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море, - Ред.) успішно працює, і ми не прийняли жодного ультиматуму від Росії", - зазначив Єрмак.

Співрозмовник також повідомив, що влада України працює над тим, щоб у майбутньому окуповані території нашої держави були звільнені, зокрема, сприяє розвитку власного військово-промислового комплексу.

"...війна триває, і ми повинні звільнити решту наших територій. Тому ми працюємо над (новим, - Ред.) законом про мобілізацію, щоб накопичити резерви", - поділився чиновник.

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У січні 2024 року ветеран російсько-української війни - колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав, що на час початку контрнаступу Збройних сил України, навесні 2023-го, наша країна отримала лише 15% ресурсів, необхідних для просування.

Пізніше американський генерал - колишній командувач Європейського командування Збройних сил США, екс-верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав говорив, що українці можуть здобути перемогу над росіянами, якщо країни Заходу вирішать надати Києву все необхідне.

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