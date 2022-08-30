Україна не може собі дозволити звільнення територій швидким темпом.

Українські військові намагаються "промацати" слабкі місця противника, з чим пов’язана активізація бойових дій на півдні й інших ділянках ворога.

Про це у своїх соцмережах повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Він пояснив, що сам контрнаступ триває вже давно і почався зі знищення тилів, логістики і систем ППО ворога.

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"Ми намагаємось нащупати слабкі місця у противника. Це грамотно. Ми бачимо вторинні, виснажливі, відволікаючі удари, серед яких приховано головний удар. Про головний напрямок знає лише Генштаб. Від жодного командира взводу, роти чи батальйону, ви не почуєте про ці плани, бо навіть і вони не мають про них знати", - заявив експерт.

Разом з тим Жданов пояснив, що Україна не може собі дозволити звільнення територій швидким темпом, щоб зберегти якомога більше життів захисників й доцільно використовувати наявні ресурси та мати місце маневру й оперативної гнучкості.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

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