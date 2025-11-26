Водночас у місті залишається цивільне населення, яке не хоче евакуюватися.

У районі Костянтинівки на Донеччині російська окупаційна армія тисне на ЗСУ з кількох боків, а диверсійно-розвідувальні групи намагаються просочитися у місто під прикриттям туману. Про це в ефірі День.LIVE розповів командир безпілотних систем 28 ОМБр Сергій Ярий.

За його словами, ситуація загострилась, місто під постійними авіаційними ударами ворога.

"Ворог тисне з півкільця на місто. Це дуже впливає на обстановку у самому місті, на логістику…", - розповів військовий.

Він додав, що, користуючись погодними умовами, зокрема туманом, противник малими групами - двійками-трійками - намагається просуватися у бік міста, де хоче закріпитися у забудові. Ярий запевнив, що українські бійці знищують окупантів, зазвичай, ще на околицях. Щодоби ліквідується по 10-15 росіян, однак ворог продовжує накопичувати сили й намагається просуватися.

Водночас у місті залишається цивільне населення, яке не хоче евакуюватися й це суттєво підвищує ризики - армія РФ завдає постійно ударів з повітря та артилерії, у тому числі по житлових кварталах. Час від часу українським військовим доводиться, ризикуючи життям, самотужки вивозити поранених цивільних.

"Сама логістика до міста важка, і тепер вивезти одного трьохсотого цивільного... Військові цінують своє життя, беруть цього цивільного, вивозять і попадають під обстріли, під удари FPV на ті ж дороги й до самого підступу...", - зазначив Ярий.

Ситуація на Костянтинівському напрямку - що відомо

Нагадаємо, близько двох тижнів тому армія РФ спробувала під прикриттям туману просунутися на Костянтинівському напрямку - у саме місто та околиці.

Зокрема, загарбники стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку, але українські розвідники вчасно зафіксували рух російських груп та зірвали прорив РФ до Костянтинівки.

Таким чином, туман став пасткою для окупантів, які не бачили, з якого боку їх обстрілюють. В результаті, противник зазнав значних втрат, частина ворожої піхоти відступила.

