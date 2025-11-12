Костянтинівка під контролем українських захисників, запевнили у 28 ОМБр.

РФ спробували скористатися погодніми умовами, зокрема туманом, щоб просунутися на Костянтинівському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, показавши ефектне відео зі знищенням окупантів.

"Під його прикриттям намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Окупанти стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Не вийшло. Наші розвідники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці бригади зустріли їх гаряче. Туман став пасткою для самих росіян – вони не бачили, звідки прилітає, а ми працювали чітко й прицільно", – зазначили в бригаді.

Там зазначили, що внаслідок дій Сил оборони, РФ зазнали значних втрат в особовому складі. Частина піхотних груп ворога відступила, решта "залишилася в полях".

"Техніку теж покалічили — отже менше чим буде наступати наступного разу. Лицарі тримають позиції. Констаха — під нашим контролем", – додали в бригаді.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомили про просування РФ відразу на двох напрямках. Зокрема загарбникам вдалося захопити населені пункти Нове та Новоуспенівське, які розташовані північніше Гуляйполя. Також росіяни мали успіхи в Покровську та на його околицях.

Про успіхи РФ в Запорізькій області повідомили і в пресслужбі Сил оборони півдня. Там зазначили, що через ураження українських позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, Сили оборони перемістились на більш вигідні рубежі. Водночас там запевнили, що просування РФ було зупинено.

Вас також можуть зацікавити новини: