Якби не іранське постачання зброї агресору, світ був би вже ближче до миру, зауважив президент.

Абсолютно кожен, хто допомагає Росії подовжувати війну, повинен разом із нею відповідати за наслідки війни.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців. Очільник держави додав, що потрібно посилити тиск на іранський режим, а його співучасть в російському терорі повинна бути покарана.

"І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати війну, а отже, й подовжувати дію тих загроз для світу, які спровоковані російською війною", - наголосив Зеленський.

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За його словами, якби не іранське постачання зброї агресору, ми б зараз були вже ближче до миру.

"А це означає ближче до повного подолання продовольчої кризи. Ближче до подолання кризи вартості життя. Ближче до стабілізації енергоринку. Ближче до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає. Тому абсолютно кожен, хто допомагає Росії подовжувати цю війну, повинен разом із нею відповідати й за наслідки війни", - зазначив глава держави.

Роль Ірану у війні

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. Їхня кількість може досягати кількох тисяч одиниць.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія майже вичерпала першу партію іранських дронів у кількості близько 300 одиниць.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

У четвер, 4 листопада, до Москви прибув вантажний літак Іл-76 з Тегерана, який, ймовірно, доставив нову партію озброєння для російських окупантів.

5 листопада 2022 року Іран вперше визнав факт постачання дронів до РФ. Міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що його країна поставила дрони-камікадзе в Росію за кілька місяців до початку її повномасштабної війни проти України.

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