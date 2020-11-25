Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вимагає від Російської Федерації розслідувати вбивство українського солдата В’ячеслава Мінкіна та покарати винних.
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Як повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій.
Зокрема, на початку засідання голова української делегації Леонід Кравчук заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі вчора від кулі російського снайпера військовослужбовця 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців В’ячеслава Мінкіна.
"Глава української делегації зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні", - сказано у повідомленні.
«Перемир'я» на Донбасі
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.
- 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.
- 24 листопада від кулі російського снайпера під Авдіївкою загинув старший солдат 72 ОМБр В’ячеслав Мінкін.
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