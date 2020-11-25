24 листопада військовослужбовець 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців В’ячеслав Мінкін дістав вогнепальне поранення внаслідок пострілу снайпера у передмісті Авдіївки. Невдовзі у медзакладі він помер.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вимагає від Російської Федерації розслідувати вбивство українського солдата В’ячеслава Мінкіна та покарати винних.

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Як повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Зокрема, на початку засідання голова української делегації Леонід Кравчук заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі вчора від кулі російського снайпера військовослужбовця 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців В’ячеслава Мінкіна.

"Глава української делегації зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні", - сказано у повідомленні.

«Перемир'я» на Донбасі

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Автор: Віталій Саєнко