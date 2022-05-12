Пожежа на Кременчуцькому нафтопереробному заводі локалізована, працюють рятувальники.

Сьогоднішній обстріл Полтавщини – чи не найбільший за час повномасштабної війни.

Про це сказав голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у відеозверненні в Telegram.

Він зазначив, що 12 російських ракет ударили по Кременчуку, з них "більшість влучила в нафтопереробний завод", який і так не працював.

"Там зараз пожежа, працюють рятувальники. Пожежа локалізована", - сказав Лунін.

Він розповів, що одну ракету наші ЗСУ збили, а інші ракети влучили по обʼєктах інфраструктури Кременчука.

"На щастя постраждалих та загиблих немає", - сказав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, близько 17:20 Лунін повідомив, що окупанти завдали ударів по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі.

На початку квітня окупанти масовано обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

За даними Луніна, цього року завод не запрацює.