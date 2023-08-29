За словами окупантів, дрони вели розвідку.

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що піднімали винищувачі для перехоплення американських безпілотних літальних апаратів біля окупованого Криму.

У заяві Міністерства оборони Росії говориться, що вчора дрони ВПС США MQ-9 "Reaper" і RQ-4 "Global Hawk" вели повітряну розвідку над південно-західною частиною акваторії Чорного моря. У відповідь вони підняли два винищувачі.

"В результаті дій чергових сил ППО розвідувальні безпілотні літальні апарати ВПС США змінили напрямок польоту і покинули райони ведення повітряної розвідки", - йдеться в повідомленні.

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Інциденти з американськими дронами

Нагадаємо, 14 березня США звинуватили Росію в збитті їх безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем. За їхніми словами, пілоти винищувач Су-27 повели себе непрофесійно.

Москва заперечувала збиття американського дрона, а російський посол назвав розвідувальну місію провокацією.

Пізніше американське командування опублікувало відео, на якому можна побачити момент зіткнення Су-27 і MQ-9.

У липні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Сирії російський винищувач пролетів в декількох метрах від американського дрона, випустивши по ньому сигнальні ракети. В результаті атаки пропелер безпілотника отримав пошкодження.

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