Повністю знищити міст не вийде, прогнозує експерт. Але пошкодити його - цілком можливо.

Міст через Керченську протоку (Кримський міст) може дістати пошкодження не тільки в результаті потрапляння української ракети, а й внаслідок природних процесів. Зокрема, шляхом впливу грязьового вулкана, який знаходиться поруч з ним і вивергається раз на 10 років.

Про це сказав "Обозревателю" незалежний російський експерт, геоеколог Юрій Медовар.

Експерт підтвердив, що Україна має можливість зруйнувати міст ракетним ударом, однак це не єдиний варіант його майбутнього знищення. За його словами, міст "в будь-якому випадку не простоїть довго".

"Взагалі не зрозуміло, як він досі тримається. Там дуже складна геологія. Основа палі знаходиться в глині, а глина не тримає так, як граніт. Обдурити природу ще нікому не вдавалося. Це я кажу як геолог. У протоці дуже складна геологічна будова дна, і в сейсмонебезпечних районах подібні споруди можна будувати тільки на скельній основі. Ми ж замість скельної основи маємо майкопські обводнені напівтверді глини. Цей міст, по ідеї, не потрібен нікому, крім однієї людини. Через нього порушився водообмін між Чорним і Азовським морями. Об'єкт серйозно вплинув на біоту Азовського моря, погіршивши умови життя дельфінів", - розповів він.

За словами Медовала, міст провисне, якщо по ньому вдарити ракетою, проте "красиво укласти його на дно" не вийде.

"Це нереально, довжина моста 18 км, щось може впасти, а щось залишиться. Швидше за все, на дно він не ляже. Його потрібно буде потім демонтувати", - зазначив геолог.

Повністю його не знищать навіть кілька ракет, прогнозує експерт.

"Він не впаде, навіть якщо в нього три ракети потраплять. У будь-якому випадку його доведеться демонтувати, а не тільки звільняти фарватер. Або ви хочете, щоб він залишався, як Колізей?", - сказав він, додавши, що демонтаж мосту буде дуже складним і дорогим.

Удар по Кримському мосту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

21 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

У Кремлі угледіли в заяві Данілова про удар по Кримському мосту "анонс теракту". Пєсков заявив, що в заяві української сторони "багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню".

Можливість удару по Кримському мосту також коментував Олексій Арестович. Радник глави ОП вважає, що в даний час незаконній споруді нічого не загрожує.

Днями представництво президента України в АР Крим повідомило, що Російська Федерація може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.

Після цього терорист Гіркін у своєму YouTube-блозі підтвердив, що у ЗСУ є можливості вдарити по Кримському мосту, якщо Росія зробить це з мостами на материковій Україні. Його слова викликали паніку серед росіян.