Наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу.

Президент РФ Володимир Путін особисто розпорядився не допускати гуманітарного коридору в Маріуполі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

"Найскладніша ситуація у нас в Маріуполі. Це наш біль, наше горе. І ми повинні розуміти, що особиста вказівка Путіна: не допускати гуманітарного коридору. Іншої відповіді на питання: чому так відбувається в Маріуполі? - немає. На жаль, це особиста вказівка президента РФ", - зазначив Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок терористичних атак росіян на Маріуполь, а також складної гуманітарної ситуації в місті загинули понад 2500 осіб.

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